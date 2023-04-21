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    «Канониры» разгромят «святых»

    «Арсенал» — «Саутгемптон». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, АПЛ, 21 апреля 2023 года

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    «Арсенал» сыграет на своем поле с «Саутгемптоном» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 22:00 мск. «Арсенал» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Апреля 2023 года
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    «Арсенал»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за чемпионский титул. На текущий момент «Арсенал» находится на 1 месте, но «Манчестер Сити» уже совсем рядом.

    В последних матчах команда Микеля Артеты выглядит не столь уверенно. В двух своих последних поединках «канониры» потеряли 4 очка.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Саутгемптон

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    В минувшем туре «Арсенал» вновь разочаровал результатом. На выезде «канониры» расписали мировую с «Вест Хэмом» (2:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    Матчи с «Саутгемптон» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков выиграно 2 при 2 поражениях.

    В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. Если «пушкари» всерьез намерены остаться на 1 месте, обыгрывать аутсайдера они просто обязаны.

    «Саутгемптон»

    Эта команда нынешний сезон проводит откровенно неудачно. На текущий момент «Саутгемптон» находится на последнем 20 месте в турнирной таблице.

    Отрыв от спасительной 17 позиции составляет 4 очка. Да и по игре «святые» выглядят не столь монолитно.

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    • Минувший тур чемпионата принес команде очередное разочарование. «Саутгемптон» в родных стенах уступил «Кристал Пэлас» (0:2).

    Эта коллизия стала для «святых» третьей подряд. С такими результатами команда наверняка опустится в Чемпионшип.

    «Саутгемптон» явно постараются дать бой лидеру. Гостям очки нужны максимально, да и опыт успешных поединков с «пушкарями» у них имеется.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 1.20.

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    На викторию «Саутгемптона» дают — 17.00, ничья оценена — в 6.50.

    Команда Артеты уже растеряла немало очков, и уж точно будет активно атаковать с первых минут матча.

    Наш прогноз — Фора «Арсенала» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.

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    «Арсенал» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 21.04.2023. Прогнозы на футбол. «Канониры» разгромят «святых»
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