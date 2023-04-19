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    «ПСЖ» определился с главной трансферной целью на лето

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    «Пари Сен-Жермен» рассматривает возможность приобретения нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    По информации Le Parisien, 29-летний англичанин будет главной трансферной целью парижского клуба этим летом.

    В «ПСЖ» считают, что Кейн способен отлично взаимодействовать с лидером команды Килианом Мбаппе.

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    • Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов продать Кейна за 100 миллионов фунтов. Одним из основных претендентов на лидера «шпор» до сих пор была «Бавария», но не так давно появилась информация, что мюнхенский клуб хочет приобрести нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

    Кейн провел в текущем чемпионате Англии 31 матч и забил 23 гола.

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