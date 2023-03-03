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    Невилл о Кейне: Если он собирается уходить из «Тоттенхэма», то сейчас самое время

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    Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил перспективы нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна перейти в стан «красных дьяволов».

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Думаю Гарри Кейн захочет выигрывать трофеи. Вопрос в том, считает ли он, что это случится в "Тоттенхэме". Если Гарри собирается уходить, то сейчас самое время.

    Он прекрасный игрок и отличный профессионал. Я думаю, что, если бы Гарри мог уйти сейчас в один из клубов Манчестера он бы воспользовался этой возможностью.

    Я также считаю, что это не будет "Сити" из-за их расходов на Холанна, к тому же "МЮ" нуждается в центральном нападающем. "Челси" и "Арсенал" большие конкуренты "Тоттенхэма", так что я вижу "МЮ" в качестве единственного варианта для Кейна летом», — сказал Невилл в интервью Sky Sports.

    В нынешнем сезоне Кейн сыграл 35 матчей за «Тоттенхэм», забил 20 голов и сделал 4 голевые передачи. Действующий контракт нападающего со «шпорами» заканчивается летом 2024 года.

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