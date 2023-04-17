Хави: На игре «Барселоны» сказалось состояние газона

Главный тренер «Барселоны»высказался о ничьей с «Хетафе» (0:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании.

«На игре "Барселоны" сказалось состояние газона. Мы тренировались на сухом поле. Меня много критиковали по поводу темы с травой. Сегодня это все увидели.

Играть так очень тяжело, это вредит зрелищу. Мяч застревал. Даже для "Хетафе" это плохо. Важно, чтобы газон был в хорошем состоянии. Это не оправдание.

Мы взяли одно очко, и это можно считать неплохим результатом из-за того, насколько нам было некомфортно. Думаю, что мы проводим хороший сезон в ла лиге, но мы не должны останавливаться. Предстоят очень важные матчи», — цитирует Хави пресс-служба каталонцев.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Примеры с 73 очками в активе. «Хетафе» располагается на 15 позиции (31).