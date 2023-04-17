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    Хави: На игре «Барселоны» сказалось состояние газона

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона Хетафе
    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ничьей с «Хетафе» (0:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании.

    Хави
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    Хави

    «На игре "Барселоны" сказалось состояние газона. Мы тренировались на сухом поле. Меня много критиковали по поводу темы с травой. Сегодня это все увидели.

    Играть так очень тяжело, это вредит зрелищу. Мяч застревал. Даже для "Хетафе" это плохо. Важно, чтобы газон был в хорошем состоянии. Это не оправдание.

    Мы взяли одно очко, и это можно считать неплохим результатом из-за того, насколько нам было некомфортно. Думаю, что мы проводим хороший сезон в ла лиге, но мы не должны останавливаться. Предстоят очень важные матчи», — цитирует Хави пресс-служба каталонцев.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Примеры с 73 очками в активе. «Хетафе» располагается на 15 позиции (31).

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