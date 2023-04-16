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    Эдегор о матче с «Вест Хэмом»: Мы позволили им играть в тот футбол, который они хотели

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    Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор оценил результат матча 31-го тура АПЛ с «Вест Хэмом», который закончился вничью 2:2.

    Мартин Эдегор
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    Мартин Эдегор

    «Канониры» вели в счете 2:0, но по итогу пропустили два раза подряд и упустили победу.

    «Мы хорошо начали этот матч, но затем остановились и позволили сопернику использовать их сильные стороны. Мы позволили им играть в тот футбол, который они хотели, дали им надежду, так что мы сами виноваты. Но теперь нужно смотреть вперед.

    Мы не должны забывать, что по-прежнему лидируем, и все в наших руках. Нужно продолжать играть с тем же настроем и менталитетом, как раньше, чтобы выиграть следующий матч [с "Саутгемптоном"]», — сказал Эдегор в эфире Sky Sports.

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