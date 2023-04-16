Эдегор о матче с «Вест Хэмом»: Мы позволили им играть в тот футбол, который они хотели

Полузащитник «Арсенала»оценил результат матча 31-го тура АПЛ с «Вест Хэмом», который закончился вничью 2:2.

«Канониры» вели в счете 2:0, но по итогу пропустили два раза подряд и упустили победу.

«Мы хорошо начали этот матч, но затем остановились и позволили сопернику использовать их сильные стороны. Мы позволили им играть в тот футбол, который они хотели, дали им надежду, так что мы сами виноваты. Но теперь нужно смотреть вперед.

Мы не должны забывать, что по-прежнему лидируем, и все в наших руках. Нужно продолжать играть с тем же настроем и менталитетом, как раньше, чтобы выиграть следующий матч [с "Саутгемптоном"]», — сказал Эдегор в эфире Sky Sports.