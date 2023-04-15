Клотет: «Спартак» доминирует на чужой штрафной — это их преимущество

Главный тренеррассказал о тактике на игру 23-го тура РПЛ со(1:2).

«Одной из важных вещей было избежать высокого прессинга и использовать свободные зоны. "Спартак" доминирует на чужой штрафной — это их преимущество. Они много рискуют, а мы пытались контратаковать.

Ставка была на скоростные атаки в свободных зонах. У нас было больше ударов в створ — мы могли забивать больше. Но мы будем развиваться дальше и двигаться вперёд», — передает слова Клотета Чемпионат.

«Торпедо» располагается на последней 16-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги с 13-ю очками в активе. Команда отстает от зоны стыковых матчей на 4 балла. «Спартак» занимает 3-е место с 45-ю баллами.