«Торпедо» — «Спартак»: счет матча 1:2, обзор голов

В первом тайме гости забили дважды. Сначала отметился Кейта Бальде, затем с пенальти забит Роман Зобнин.
В тайме втором Руслан Литвинов и Кристофер Мартинс получили по второй желтой карточке и оставили «Спартак» вдевятером.
В компенсированное время хозяева отыграли один мяч благодаря голу Ильи Стефановича.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Торпедо — Спартак 1:2
Голы: 1:0 Азат Байрыев (10'), 2:0 Арсен Адамов (43'), 2:1 Aleynikov V. (52'), 2:2 Aliev S. (75') Торпедо: Юрий Нестеренко, Нури Абдоков, Арсен Адамов, Азат Байрыев, Валерий Чуперка, Георгий Махатадзе, Илья Мосейчук, Даниил Родин, Rybin A., Алексей Смирнов, Stamenkovic M. Спартак: Imamov I., Aleynikov V., Bavin Y., Даниил Фомин, Альбек Гонгапшев, Ivankov A., Miroshnichenko N., Petrov I., Rukas T., Sosranov R., Starodub D. Предупреждения: Азат Байрыев (35'), Даниил Родин (90')