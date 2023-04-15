«Торпедо» — «Спартак»: счет матча 1:2, обзор голов

победилв выездном матче 23-го тура РПЛ. Счет составил 2:1 в пользу «красно-белых».

В первом тайме гости забили дважды. Сначала отметился Кейта Бальде, затем с пенальти забит Роман Зобнин.

В тайме втором Руслан Литвинов и Кристофер Мартинс получили по второй желтой карточке и оставили «Спартак» вдевятером.

В компенсированное время хозяева отыграли один мяч благодаря голу Ильи Стефановича.