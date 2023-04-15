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    «Спартак» с двумя удалениями победил «Торпедо»

    «Торпедо» — «Спартак»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Спартак» победил «Торпедо» в выездном матче 23-го тура РПЛ. Счет составил 2:1 в пользу «красно-белых».

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    В первом тайме гости забили дважды. Сначала отметился Кейта Бальде, затем с пенальти забит Роман Зобнин.

    В тайме втором Руслан Литвинов и Кристофер Мартинс получили по второй желтой карточке и оставили «Спартак» вдевятером.

    В компенсированное время хозяева отыграли один мяч благодаря голу Ильи Стефановича.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Торпедо — Спартак 1:2
    Голы: 1:0 Азат Байрыев (10'), 2:0 Арсен Адамов (43'), 2:1 Aleynikov V. (52'), 2:2 Aliev S. (75') Торпедо: Юрий Нестеренко, Нури Абдоков, Арсен Адамов, Азат Байрыев, Валерий Чуперка, Георгий Махатадзе, Илья Мосейчук, Даниил Родин, Rybin A., Алексей Смирнов, Stamenkovic M. Спартак: Imamov I., Aleynikov V., Bavin Y., Даниил Фомин, Альбек Гонгапшев, Ivankov A., Miroshnichenko N., Petrov I., Rukas T., Sosranov R., Starodub D. Предупреждения: Азат Байрыев (35'), Даниил Родин (90')
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