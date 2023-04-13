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    «Тосно» после возрождения не будет погашать долги перед бывшими игроками команды

    Футбол Тосно Футбол России
    «Тосно» не будет погашать долги перед бывшими игроками команды. Об этом сообщил генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов.

    «Тосно» не будет погашать долги перед бывшими игроками команды
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    «Тосно» не будет погашать долги перед бывшими игроками команды

    В четверг, 13 апреля, «Тосно» объявил о возрождении клуба.

    «"Тосно" в данный момент будет являться любительской командой, соответственно, предъявлять им какие‑либо обвинения по невыплаченным долгам, пока клуб не получит статус профессионального, невозможно.

    К тому же, к сожалению, срок ответственности по задолженностям, который составляет четыре года, тоже истек.

    Это же касается и использования названия клуба, менеджмента и учредителей», — приводит слова Зотова «Матч ТВ».

    «Тосно» был создан в июне 2013 года. С 2014 по 2017 год команда выступала в ФНЛ. В сзеоне-2017/18 клуб выступал в чемпионате России, где занял 15-е место. В том же сезоне команда стала обладателем Кубка России, обыграв в финале курский «Авангард» со счетом 2:1. В июне 2018 года было объявлено о расформировании клуба.

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