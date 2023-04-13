«Тосно» после возрождения не будет погашать долги перед бывшими игроками команды

не будет погашать долги перед бывшими игроками команды. Об этом сообщил генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов.

В четверг, 13 апреля, «Тосно» объявил о возрождении клуба.

«"Тосно" в данный момент будет являться любительской командой, соответственно, предъявлять им какие‑либо обвинения по невыплаченным долгам, пока клуб не получит статус профессионального, невозможно.

К тому же, к сожалению, срок ответственности по задолженностям, который составляет четыре года, тоже истек.

Это же касается и использования названия клуба, менеджмента и учредителей», — приводит слова Зотова «Матч ТВ».

«Тосно» был создан в июне 2013 года. С 2014 по 2017 год команда выступала в ФНЛ. В сзеоне-2017/18 клуб выступал в чемпионате России, где занял 15-е место. В том же сезоне команда стала обладателем Кубка России, обыграв в финале курский «Авангард» со счетом 2:1. В июне 2018 года было объявлено о расформировании клуба.