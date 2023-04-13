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    «Тосно» объявил о возрождении клуба

    Футбол Тосно Футбол России
    «Тосно» объявил о возрождении футбольной команды.

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    Со следующего сезона «Тосно» начнет играть в чемпионате Ленинградской области.

    «При поддержке администрации Тосненского района и муниципального образования Тосненского городского поселения, благодаря взаимодействию руководства ФК "Тосно" и МКУ СДЦ "Атлант", были достигнуты соглашения, при которых все детско‑юношеские команды, мужская и команда ветеранов, будут выступать во всех официальных соревнованиях, проводимых под эгидой Российского футбольного союза, под единым названием, а так же использовать бренд "ФК Тосно".

    В сезоне‑2023 все наши команды примут участие в чемпионате, первенстве и Кубке Ленинградской области по футболу.

    Мужская команда дополнительно примет участие в Кубке регионов, чемпионате и Кубке СЗФО», — говорится в заявлении клуба.

    Чемпионат Ленинградской области‑2023 стартует 6 мая.

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  • 11/04/2023

    • «Тосно» был создан в июне 2013 года. С 2014 по 2017 год команда выступала в ФНЛ. В сзеоне-2017/18 клуб выступал в чемпионате России, где занял 15-е место. В том же сезоне команда стала обладателем Кубка России, обыграв в финале курский «Авангард» со счетом 2:1. В июне 2018 года было объявлено о расформировании клуба.

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