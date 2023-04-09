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    Лорьян — Марсель: смотреть онлайн в прямом эфире

    09.04.2023 в 21:45 начнется матч в Лиге 1 Лорьян — Марсель

    Футбол Лига 1 Лорьян Марсель Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Лорьян и Марсель начнут матч в 21:45 в Лиге 1, 09.04.2023.

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    Последний матч между собой: Марсель — Лорьян 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лорьян» — «Марсель». Коэффициент ставки — 2.20.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Марсель»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Лорьян — Марсель.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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