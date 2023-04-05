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    Осинькин: Мы какое-то время входим в игру, привыкаем или не выдерживаем такого давления

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Первые таймы в обоих кубковых матчах ЦСКА все-таки доминировал. Мы какое-то время входим в игру, привыкаем или не выдерживаем такого давления, которое может быть.

    Сложный матч, какие-то моменты с адаптацией были и к такой скорости, и к большому количеству единоборств, и тактически очень тяжело с ЦСКА играть — надо все время быть готовым к определенным тактическим перестроениям. В этом плане мы неплохую для себя игру провели. Ребятам сказал, что мы сегодня сыграли в хороший футбол и заслуживали большего», — цитирует Осинькина «Спорт-Экспресс».

    Таким образом, ЦСКА пробился в финал Пути РПЛ, где сыграет с «Уралом», «Крылья Советов» отправились в Путь регионов.

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