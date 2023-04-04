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    Бабаев: Дивеев мне лично говорил, что хочет остаться в ЦСКА

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    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб в ближайшее время может продлить контракт с защитником Игорем Дивеевым.

    Игорь Дивеев
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    Игорь Дивеев

    Действующее соглашение Дивеева с ЦСКА рассчитано до лета 2024 года.

    «Мы регулярно общаемся. Конечно, хочется как можно быстрее решить вопрос. Но надо учитывать то, что у всех свои интересы. Иногда компромисс требует времени.

    Повторюсь, идет диалог, и есть желание самого Игоря остаться в ЦСКА. Для меня это самый главный показатель в таких случаях. Потому что если у футболиста возникают какие-то сомнения, то это уже совсем другая тактика ведения переговоров.

    Дивеев мне лично говорил, что желает продолжить карьеру в нашем клубе. А дальше это уже работа менеджмента ЦСКА и представителей игрока. Всем нам нужно найти оптимальный вариант», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

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    • Ранее сообщалось, что Дивеев находится в списке трансферных целей «Наполи».

    «Насколько я знаю, "Наполи" опроверг эту информацию. К подобным новостям отношусь спокойно. Это могут быть и вбросы, которые имеют под собой определенную цель. Если бы было предложение от любого клуба, тем более такого уровня, как "Наполи", думаю, Дивеев и его агенты узнали бы об этом первыми», — добавил Бабаев.

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