Бабаев: Дивеев мне лично говорил, что хочет остаться в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКАзаявил, что клуб в ближайшее время может продлить контракт с защитником

Действующее соглашение Дивеева с ЦСКА рассчитано до лета 2024 года.

«Мы регулярно общаемся. Конечно, хочется как можно быстрее решить вопрос. Но надо учитывать то, что у всех свои интересы. Иногда компромисс требует времени.

Повторюсь, идет диалог, и есть желание самого Игоря остаться в ЦСКА. Для меня это самый главный показатель в таких случаях. Потому что если у футболиста возникают какие-то сомнения, то это уже совсем другая тактика ведения переговоров.

Дивеев мне лично говорил, что желает продолжить карьеру в нашем клубе. А дальше это уже работа менеджмента ЦСКА и представителей игрока. Всем нам нужно найти оптимальный вариант», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Дивеев находится в списке трансферных целей «Наполи».

«Насколько я знаю, "Наполи" опроверг эту информацию. К подобным новостям отношусь спокойно. Это могут быть и вбросы, которые имеют под собой определенную цель. Если бы было предложение от любого клуба, тем более такого уровня, как "Наполи", думаю, Дивеев и его агенты узнали бы об этом первыми», — добавил Бабаев.