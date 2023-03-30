Источник: Дивеев может продолжить карьеру в «Наполи»

хочет подписать защитника. Об этом сообщает Sport24.

«С большой долей вероятности основной центральный защитник "Наполи" Мин-Джэ Ким покинет команду этим летом за большую сумму. На него претендуют многие топ-клубы Италии. На замену южнокорейцу рассматривается ряд защитников.

Руководство неополитанцев этим летом хочет сделать предложение по французу Вильяму Салиба из "Арсенала", а также россиянину Игорю Дивееву. Защитник ЦСКА является более привлекательным вариантом из-за своей небольшой трансферной стоимости.

Также интерес к Дивееву сохраняется со стороны "Венеции", но команда в этом сезоне не претендует на выход в Серию А», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что в услугах Дивеева заинтересован «Зенит». В нынешнем сезоне защитник провел 11 матчей за ЦСКА в РПЛ, забил гол и сделал голевую передачу.