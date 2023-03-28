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    Дивеев о контракте с ЦСКА: Даже не знаю, до какого года рассчитан мой контракт с клубом

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    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев признался, что не знает, на какой срок рассчитан его контракт с клубом.

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    «Разговоры про Италию и новый контракт? Честно, я не слушаю и не читаю ничего, что пишут про меня. Мне это не интересно. Есть человек, который работает с моим контрактом. Но да, слухи все равно доходят. Для меня это мотивация работать над собой и улучшать те аспекты, в которых я что-то плохо показываю. А что касается контракта, то я, честно, даже не знаю, до какого он года, чтоб вы понимали», — приводит Sport24 слова Дивеева.

    Контракт Дивеева, по данным Transfermarkt, рассчитан до лета 2024 года.

    В 11 матча РПЛ в этом сезоне игрок отметился голом и результативной передачей.

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