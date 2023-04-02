Тухель: Игра была слишком дикой, мы хотели большего доминирования и контроля

Наставниквысказался относительно победы команды в матче против дортмундской(4:2).

Отметим, что это была первая игра Тухеля на посту главного тренера мюнхенцев.

«Был хороший первый шаг. Игра была слишком дикой, мы хотели большего доминирования и контроля. Мы начали очень нервно. На самом деле вся игра была слишком неаккуратной, со слишком большим количеством потерь мяча.

Еще есть куда расти. Все понимали, что стоит на кону. Смена тренера всегда приносит волнения, многое нужно было переварить. Готовность выполнять задачу была стопроцентной. Это самое главное.

Когда мы играли спокойно, мы создавали первоклассные моменты. Теперь мы на вершине таблицы, это придаст нам спокойствия и уверенности», — заявил Тухель в эфире Sky Sport.

Таким образом, «Бавария» набрала 55 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице. У «Боруссии» 53 пункта и вторая позиция.