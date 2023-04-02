«Реймс» разгромил «Нант», а «Клермон» вырвал победу у «Аяччо»

Обзор матчей 29-го тура французской Первой лиги.

«Нант» — «Реймс» 0:3

В матче 29-го тура Первой лиги «Реймс» разгромил «Нант» со счетом 3:0.

Первый гол гости забили на 38-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Реймса» Алексис Флипс.

Спустя всего минуту все тот же Алексис Флипс сделал дубль и удвоил преимущество своей команды.

Уже во втором тайме «Реймс» сделал счет разгромным благодаря голу Маршала Мунеци.

Футбол. Франция. Лига 1 Нант — Реймс 0:3 Голы: 0:3 Алексис Флипс (38'), 0:2 Алексис Флипс (39'), 0:3 Маршал Манетси (58') Нант: Альбан Лафон, Жоао Виктор, Андрей Жиротто (Фабьен Сентонс, 59'), Николя Паллуа, Себастьен Коркия, Мусса Сиссоко (Мостафа Мохамед, 59'), Педро Чиривелья (Самуэль Мутуссами, 46'), Флоран Молле, Людовик Блас, Моузес Саймон (Игнатиус Кнеп Ганаго, 60'), Анди Делорт (Маркус Коко, 77') Реймс: Фоларин Балогун (Митчелл ван Берген, 78'), Алексис Флипс (Арбер Зенели, 65'), Маршал Манетси, Дзюня Ито (Мизьян Маолида, 78'), Йенс-Люс Каюсте (Камори Думбия, 66'), Азор Матусива, Тибо де Смет, Юнис Абдельхамид, Эммануэль Агбаду, Томас Фоке (Максим Бузи, 85'), Йеванн Диуф Предупреждения: Йенс-Люс Каюсте (17'), Андрей Жиротто (49'), Азор Матусива (79')

После этого матча «Реймс» располагается на 7-й строчке в турнирной таблице Первой лиги (46 очков). «Нант» занимает 14-е место с 30-ю очками в активе.

«Клермон» — «Аяччо» 2:1

«Клермон» дожал «Аяччо» (2:1) в матче 29-го тура французской Первой лиги.

Гости первыми открыли счет. На 24-й минуте нападающий «Аяччо» Мунем Эль-Идрисси вывел свою команду вперед.

Уже на 61-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Одиннадцатиметровый реализовал нападающий «Клермона» Грежон Кьэ.

На 90+3-й минуте арбитр вновь ставит на точку в ворота «Аяччо» и все тот же Грежон Кьэ принес победу своей команде.

Футбол. Франция. Лига 1 Клермон — Аяччо 2:1 Голы: 0:1 Мунем Эль-Идрисси (24'), 1:1 Грежон Кьэ (пенальти) (61'), 2:1 Грежон Кьэ (пенальти) (90 + 3') Клермон: Мори Дио, Cheick Oumar Konate (Максимилиано Кофрие, 64'), Матеуш Ветеска, Алиду Сейду (Флоран Ожье, 80'), Нето Боржес, Максим Гоналон (Йоанн Маньен, 81'), Жоан Гастьен, Джим Аллевина, Саиф-Эдин Хауи (Мухаммед Чам Сарачевич, 58'), Эльбасан Рашани (Айман Морер, 81'), Грежон Кьэ Аяччо: Мусса Сумано (Йоанн Тузгар, 65'), Мунем Эль-Идрисси (Ruan Levine, 90'), Кевин Шпадануда (Седрик Авинель, 81'), Матьё Кутадёр, Mickael Barreto, Риад Нури (Тома Мангани, 81'), Юссуф Коне (Мохамед Юссуф, 65'), Клеман Видаль, Fernand Mayembo, Микаэль Альфонс, Бенжамен Леруа Предупреждения: Мусса Сумано (59'), Клеман Видаль (60'), Алиду Сейду (72'), Бенжамен Леруа (83'), Микаэль Альфонс (90 + 1'), Матьё Кутадёр (90 + 1') Удаление: Мохамед Юссуф (78')

«Клермон» занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги с 37-ю очками в активе. «Аяччо» располагается на 19-й строчке (21).