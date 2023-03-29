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    Далич прокомментировал победу над Турцией

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    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о победе над Турцией (2:0) в матче отборочного турнира Евро-2024.

    Златко Далич
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    Златко Далич

    «Мы угадали с заменами. Все сыграли хорошо. Станишич и Баришич показали, на что они способны.

    Пашалич хорошо себя проявил, приложил руку к обоим забитым мячам. Я рад за ребят и за команду», — цитирует Далича пресс-служба УЕФА.

    Сборная Хорватии с четырьмя очками идет на второе место в группе D, Турция с тремя пунктами находится на третьей строке.

    Следующий матч сборная Турции сыграет 16 июня против Латвии в рамках квалификации Евро-2024. Хорватия встретится с Нидерландами 14 июня в рамках Лиги наций.

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