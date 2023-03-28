ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антонио Конте Обреченный союз. Как «Тоттенхэм» Конте стал «токсичным»
  • 12:40
    • Юношеская сборная России обыграла Узбекистан в товарищеском матче
  • 12:21
    • Шунин рассказал, как ради «Динамо» отказался от перехода в клуб МЛС
  • 12:14
    • РПЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру марта
  • 11:46
    • Матчи сборной России с Ираном и Ираком будут учтены в рейтинге ФИФА
  • 11:36
    • Рамирес заявил о желании остаться в «Краснодаре»
    Все новости спорта

    Намибия — Камерун: смотреть онлайн в прямом эфире

    28.03.2023 в 16:00 начнется матч в квалификации Кубка Африки Намибия — Камерун

    Футбол Кубок Африки-2021 Сборная Камеруна Календарь Кубка Африки
    Намибия и Камерун начнут матч в 16:00 в квалификации Кубка Африки, 28.03.2023.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: Камерун — Намибия 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Камерун»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Намибия — Камерун.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Немцам победы не видать!
  • Германия — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Клетчатые» переиграют Турцию
  • Турция — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Отберет ли Шотландия очки у Испании?
  • Шотландия — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.96
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Германия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Турция — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шотландия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Грузия — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Румыния — Белоруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Алис — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Хачанов — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Синнер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры