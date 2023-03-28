Адиев ответил на вопрос, может ли он возглавить сборную России

Главный тренер сборной Казахстанапрокомментировал возможность своего назначения на аналогичную должность в национальной команде России.

«Хотел бы в перспективе возглавить сборную России? Никогда не думал и не мечтал, что меня об этом спросят, ха-ха. Вообще никогда даже не мечтал возглавлять сборную Казахстана, но так получилось, что действительно возглавил, чему очень счастлив! Для меня это большая честь — представлять страну на международной арене. Пока работаю здесь и пытаюсь сделать так, чтобы сборная вышла на более высокий уровень.

Честно, что будет в будущем, не знаю. Еще вчера даже не мечтал, что буду тренером сборной. Посмотрим, что будет в дальнейшем. Надеюсь, все будет хорошо!» — приводит слова Адиева Sport24.

Напомним, Адиев известен в России по работе в «Ахмате», «Анжи» и «Чайке». Сборную Казахстана он возглавляет с апреля 2022 года. Накануне казахстанская команда одержала волевую победу над Данией (3:2) в отборе Евро-2024.