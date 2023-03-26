начнут матч в 17:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), 26.03.2023.

Последний матч между собой: Енисей — СКА-Хабаровск 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Енисей» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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