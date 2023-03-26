ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан НагельсманнКак гром с ясного неба. История неожиданного увольнения Нагельсманна из «Баварии» Криштиану РоналдуРоналду продолжает бить рекорды, но нужен ли он сборной Португалии? Хамзат ЧимаевЧимаев поднимается в средний дивизион. Глава UFC пообещал Хамзату соперника из топ-3 в новой весовой
  • 00:48
    • Франция разгромила Нидерланды, а Греция одержала победу над Гибралтаром
  • 00:38
    • Хет-трик Лукаку принес Бельгии крупную победу над Швецией
  • 21:53
    • «Адмирал» переиграл «Ак Барс» и сократил счет в серии
  • 01:08
    • Молдавия сыграла вничью с Фарерскими Островами, а Чехия обыграла Польшу
  • 20:10
    • Рублев уверенно вышел в третий круг турнира в Майами
  • 20:05
    • «Бавария» объявила об уходе Нагельсмана и назначении Тухеля
    Все новости спорта

    Команды вновь сыграют вничью?

    «СКА-Хабаровск» — «Енисей». Прогноз, ставка (к. 3.20) на футбол, Первая лига, 25 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на футбол России Прогнозы на СКА-Хабаровск Прогнозы на Енисей Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «СКА-Хабаровск» — «Енисей»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «СКА-Хабаровск»
    «СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 24-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 26 марта, начало — в 17:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 26 Марта 2023 года
    СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
    •  СКА-Хабаровск 17:00 Енисей Енисей
  • Красноярск
    •

    «СКА-Хабаровск»

    Команда является середняком в турнирной таблице Первой лиги. «СКА-Хабаровск» располагается на 8-месте и имеет лишь теоретические шансы на попадание в плей-офф. Отрыв от необходимого 4-го места составляет 7 баллов.

    «СКА-Хабаровск» выиграл 9 матчей из 23-х в нынешнем сезоне при 8-и поражениях. Главный козырь команды — атака. «СКА-Хабаровск» занимает 3-е место в лиге по результативности (38 голов).

    Коэффициенты матча СКА-Хабаровск — Енисей

    1X2Новым игрокам
  • 2.853.252.55Фрибет$40
    •

    В последних матчах хабаровчане начали буксовать. После возобновления российского чемпионата «СКА-Хабаровск» не выиграл ни одной встречи.

    Прогнозы на ФНЛ

    Команда проиграла «Балтике» (0:2), махачкалинскому «Динамо» (0:1) и «Родине» (0:2). В этих трех матчах «СКА-Хабаровск» так и не забил.

    В нынешнем сезоне команда неплохо играет на своем поле, проиграв всего 3 матча из 11-и домашних. «СКА-Хабаровск» забил большую часть голов именно дома (23 из 38-и).

    «Енисей»

    Команда находится в тройке лидеров российской Первой лиги. «Енисей» является одним из главных претендентов на попадание в Премьер-лигу.

    Команда набрала 41 балл в нынешнем сезоне, имея запас очков от 5-го места, которое лишает шансов на попадание в РПЛ, на 7 очков. «Енисей» проиграл всего 4 матча в этом сезоне.

  • Роналду продолжает бить рекорды, но нужен ли он сборной Португалии?
  • Есть подозрение, что Криштиану Роналду уже не тот, несмотря на все свои достижения
  • Вчера

    • Примечательно, что команда не лучшим образом играет на чужом поле. Все 4 поражения в сезоне случились именно на выезде. «Енисей» выиграл 2 матча из 12-и на чужом поле. Команда пропустила 16 голов из 24-х в гостевых встречах.

    После возобновления чемпионата «Енисей» провел 3 матча, два раза победил и один раз сыграл вничью. За этот период команда забила 5 голов и 3 раза пропустила. В одном из этих матчей «Енисей» обыграл «Волгарь» (2:1), который находится на 5-м месте и ведет борьбу за попадание в плей-офф Первой лиги.

    «Енисей» и «СКА-Хабаровск» уже встречались в нынешнем сезоне. В рамках 8-го тура Первой лиги команды разошлись миром (1:1). Хабаровчане по ходу матча сумели отыграться и довести дело до ничейного результата.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «СКА-Хабаровска» предлагают — 2.65.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Енисея» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.20.

    Половина гостевых матчей «Енисея» закончились ничейным результатом. Плюс ко всему, хабаровчане далеки от оптимальной формы. Можно предположить, что и в этот раз команды поделят очки.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.20. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 1.94.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Мемфис — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Гренада — США
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Даллас — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Даниэль — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Колорадо — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Юта — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сакраменто — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  6.00
  • Прогноз на матч Портленд — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Алания — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч ЦСКА — 2DROTS
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Шотландия — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 26.03.2023. Прогнозы на футбол. Команды вновь сыграют вничью?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры