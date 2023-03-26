«СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 24-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 26 марта, начало — в 17:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«СКА-Хабаровск»

Команда является середняком в турнирной таблице Первой лиги. «СКА-Хабаровск» располагается на 8-месте и имеет лишь теоретические шансы на попадание в плей-офф. Отрыв от необходимого 4-го места составляет 7 баллов.

«СКА-Хабаровск» выиграл 9 матчей из 23-х в нынешнем сезоне при 8-и поражениях. Главный козырь команды — атака. «СКА-Хабаровск» занимает 3-е место в лиге по результативности (38 голов).

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В последних матчах хабаровчане начали буксовать. После возобновления российского чемпионата «СКА-Хабаровск» не выиграл ни одной встречи.

Прогнозы на ФНЛ

Команда проиграла «Балтике» (0:2), махачкалинскому «Динамо» (0:1) и «Родине» (0:2). В этих трех матчах «СКА-Хабаровск» так и не забил.

В нынешнем сезоне команда неплохо играет на своем поле, проиграв всего 3 матча из 11-и домашних. «СКА-Хабаровск» забил большую часть голов именно дома (23 из 38-и).

«Енисей»

Команда находится в тройке лидеров российской Первой лиги. «Енисей» является одним из главных претендентов на попадание в Премьер-лигу.

Команда набрала 41 балл в нынешнем сезоне, имея запас очков от 5-го места, которое лишает шансов на попадание в РПЛ, на 7 очков. «Енисей» проиграл всего 4 матча в этом сезоне.

Примечательно, что команда не лучшим образом играет на чужом поле. Все 4 поражения в сезоне случились именно на выезде. «Енисей» выиграл 2 матча из 12-и на чужом поле. Команда пропустила 16 голов из 24-х в гостевых встречах.

После возобновления чемпионата «Енисей» провел 3 матча, два раза победил и один раз сыграл вничью. За этот период команда забила 5 голов и 3 раза пропустила. В одном из этих матчей «Енисей» обыграл «Волгарь» (2:1), который находится на 5-м месте и ведет борьбу за попадание в плей-офф Первой лиги.

«Енисей» и «СКА-Хабаровск» уже встречались в нынешнем сезоне. В рамках 8-го тура Первой лиги команды разошлись миром (1:1). Хабаровчане по ходу матча сумели отыграться и довести дело до ничейного результата.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «СКА-Хабаровска» предлагают — 2.65.

На викторию «Енисея» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.20.

Половина гостевых матчей «Енисея» закончились ничейным результатом. Плюс ко всему, хабаровчане далеки от оптимальной формы. Можно предположить, что и в этот раз команды поделят очки.

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.20. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 1.94.