Мбаппе: Это успешный первый шаг, но в группе еще многое предстоит сделать

Форвард сборнойвысказался относительно победы над(4:0) в матче первого тура группового этапа квалификации на Евро-2024.

«Мы готовились всю неделю, чтобы не разочаровать болельщиков. Мы играли здесь впервые после чемпионата мира. Мы хотели продолжить с того места, на котором остановились на чемпионате мира, кроме финала. Это успешный первый шаг, но в группе еще многое предстоит сделать.

Первый матч в роли капитана? Это было нормально. Я продолжаю делать свою работу, помогая команде, забивая голы. Это сработало, но это только начало. Самое трудное еще впереди», — приводит слова Мбаппе TF1.

27 марта сборная Франции сыграет на выезде с Ирландией, а Нидерланды в этот же день встретятся с Гибралтаром.