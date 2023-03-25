Баринов: Если мы не можем выиграть три матча подряд, значит, в Азии хороший уровень

Полузащитник сборной Россиидал свой комментарий относительно предстоящего поединка против Ирака.

«Мы всегда стараемся выигрывать. Просто не всегда это получается. Мотивация? В каждом интервью про это спрашивают. Она есть, надеюсь, что у всех.

Если мы не можем выиграть три матча подряд, значит, в Азии хороший уровень. Иран — участник чемпионат мира, если вы не следили за турниром. Ирак — тоже хорошая команда.

Медийный футбол развивается, поэтому нас тоже пытаются подсадить на постоянный контакт во время матча. Мне кажется, это хорошая тема. Будет всем интересно посмотреть, как Георгич будет кого-то ругать на камеру. Здорово, что будет расширенная трансляция», — приводит слова Баринова «Чемпионат».

26 марта сборная России примет сборную Ирака в рамках товарищеского матча. Эксперты LiveSport ждут от матча результативности. Подробнее в их прогнозе.