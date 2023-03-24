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    Тареми: Иран мог легко обыграть сборную России

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Ирана Товарищеские матчи
    Нападающий сборной Ирана Мехди Тареми прокомментировал ничью в товарищеском матче с Россией (1:1).

    Мехди Тареми
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    Мехди Тареми

    Игра состоялась на стадионе в Тегеране. В первом тайме у россиян отличился Антон Миранчук, реализовавший пенальти. Иранцы отыгрались после перерыва благодаря голу Тареми, который тоже точно пробил с пенальти.

    «Это была хорошая игра. У нас было много моментов, мы могли легко выиграть игру. Но ситуация сложилась не так.

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    • После нашего гола в команде чувствовалась положительная энергия. Мы хорошо выступили.

    В любом случае, в команде есть новички и потребуется время, чтобы приспособиться», — приводит слова Тареми Jamaran.

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