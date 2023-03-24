Тареми: Иран мог легко обыграть сборную России

Нападающий сборной Иранапрокомментировал ничью в товарищеском матче с(1:1).

Игра состоялась на стадионе в Тегеране. В первом тайме у россиян отличился Антон Миранчук, реализовавший пенальти. Иранцы отыгрались после перерыва благодаря голу Тареми, который тоже точно пробил с пенальти.

«Это была хорошая игра. У нас было много моментов, мы могли легко выиграть игру. Но ситуация сложилась не так.

После нашего гола в команде чувствовалась положительная энергия. Мы хорошо выступили.

В любом случае, в команде есть новички и потребуется время, чтобы приспособиться», — приводит слова Тареми Jamaran.

Напомним, 26 марта сборная России сыграет в Санкт-Петербурге с Ираком.