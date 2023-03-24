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    Болгария — Черногория: смотреть онлайн в прямом эфире

    24.03.2023 в 20:00 начнется матч в квалификационной группе G Евро-2024 Болгария — Черногория

    Футбол Сборная Болгарии Сборная Черногории
    Болгария и Черногория начнут матч в 20:00 в квалификационной группе G Евро-2024, 24.03.2023.

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    Последний матч между собой: Черногория — Болгария 0:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Болгария» — «Черногория». Коэффициент ставки — 3.10.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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