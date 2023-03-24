Болгария
Команда начинает отборочные матчи к чемпионату Европы 2024 года с Черногории. Болгария довольно неплохо провела групповой этап Лиги наций (Лига C), заняв 2-е место в своей группе.
Болгария уступила лидерство в группе сборной Грузии, которая набрала 16 очков (Болгария заработала 9 баллов). Стоит отметить, что болгары проиграли лишь одну игру в Лиге наций, два раза выиграли и трижды сыграли вничью.
Коэффициенты матча Болгария — Черногория
В последних 8-и матчах Болгария проиграла лишь один раз сборной Грузии (2:5), выиграла 3 матча и 4 раза сыграла вничью. За этот период сборная забила 12 голов и 8 пропустила (5 голов от Грузии).
В последних 5-и очных встречах между Болгарией и Черногорией обе сборные выиграли по одному разу и трижды сыграли вничью.
Черногория
Сборная в последнее время показывает не лучший футбол. Черногория боролась за выживание в Лиге наций (Лига B) с Румынией. Команда заняла 3-е место и избежала понижения.
Черногория провела не лучший турнир, проиграв 3 матча из 6-и. Команда выиграла 2 матча и однажды сыграла вничью. За все шесть матчей Черногория забила и пропустила по 6 раз.
Стоит отметить, что в последних 5-и матчах сборная выиграла лишь один матч у Румынии (3:0), проиграла Боснии и Герцеговине (0:1), Финляндии (0:2) и Словении (0:1), сыграла вничью со Словакией (2:2).
В предстоящем отборочном турнире к Евро-2024 у Черногории есть все шансы претендовать на выход в следующий раунд. Команда сыграет с Венгрией, Литвой, Сербией и Болгарией.
Прогноз и ставка
Букмекеры логично считают фаворитом Болгарию, коэффициент на победу которой равен 2.55. Успех Черногории оценивается в 2.90, ничья — в 3.10.
Болгария выглядит убедительно в последнем матче, но Черногория может преподнести сюрпризы. В последних очных встречах команды несколько раз играли вничью. Можно предположить, что тенденция не изменится.
Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья за 3.10.
Еще один вариант ставки — обе забьют за 2.07.