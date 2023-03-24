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    Команды вновь разойдутся миром?

    Болгария — Черногория. Прогноз, ставка (к. 3.10) на отборочный матч Евро-2024, 24 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Болгария — Черногория
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    Сборная Болгарии
    Болгария сыграет на своем поле с Черногорией в рамках 1-го тура квалификации чемпионата Европы 2024 года. Матч пройдет 24 марта, начало — в 20:00 мск. Болгария — Черногория: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа G 24 Марта 2023 года
    Болгария
  • София
    •  Болгария 20:00 Черногория Черногория
  • Подгорица
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    Болгария

    Команда начинает отборочные матчи к чемпионату Европы 2024 года с Черногории. Болгария довольно неплохо провела групповой этап Лиги наций (Лига C), заняв 2-е место в своей группе.

    Болгария уступила лидерство в группе сборной Грузии, которая набрала 16 очков (Болгария заработала 9 баллов). Стоит отметить, что болгары проиграли лишь одну игру в Лиге наций, два раза выиграли и трижды сыграли вничью.

    Коэффициенты матча Болгария — Черногория

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    В последних 8-и матчах Болгария проиграла лишь один раз сборной Грузии (2:5), выиграла 3 матча и 4 раза сыграла вничью. За этот период сборная забила 12 голов и 8 пропустила (5 голов от Грузии).

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    В последних 5-и очных встречах между Болгарией и Черногорией обе сборные выиграли по одному разу и трижды сыграли вничью.

    Черногория

    Сборная в последнее время показывает не лучший футбол. Черногория боролась за выживание в Лиге наций (Лига B) с Румынией. Команда заняла 3-е место и избежала понижения.

    Черногория провела не лучший турнир, проиграв 3 матча из 6-и. Команда выиграла 2 матча и однажды сыграла вничью. За все шесть матчей Черногория забила и пропустила по 6 раз.

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    • Стоит отметить, что в последних 5-и матчах сборная выиграла лишь один матч у Румынии (3:0), проиграла Боснии и Герцеговине (0:1), Финляндии (0:2) и Словении (0:1), сыграла вничью со Словакией (2:2).

    В предстоящем отборочном турнире к Евро-2024 у Черногории есть все шансы претендовать на выход в следующий раунд. Команда сыграет с Венгрией, Литвой, Сербией и Болгарией.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом Болгарию, коэффициент на победу которой равен 2.55. Успех Черногории оценивается в 2.90, ничья — в 3.10.

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    Болгария выглядит убедительно в последнем матче, но Черногория может преподнести сюрпризы. В последних очных встречах команды несколько раз играли вничью. Можно предположить, что тенденция не изменится.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья за 3.10.

    Еще один вариант ставки — обе забьют за 2.07.

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    Болгария — Черногория: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 24.03.2023. Прогнозы на футбол. Команды вновь разойдутся миром?
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