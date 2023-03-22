Семин: У Хайкина есть шансы вернуться в Англию, но уже в АПЛ

Известный тренерпрокомментировал возвращение голкиперав «Буде-Глимт».

Хайкин в начале года перешел в «Бристоль Сити» после окончания контракта с «Буде-Глимт», но за два месяца не сыграл ни одного матча за клуб из Чемпионшипа.

«Возвращение Никиты Хайкина обратно в "Буде-Глимт" — решение профессионального человека, который считает такой поступок важным и нужным для самого себя. В Норвегии он имел постоянную игровую практику, у него отличная репутация в клубе.

У Никиты есть шансы вернуться в Англию, но уже в АПЛ. Российский голкипер два месяца смотрел, какая ситуация в английском футболе, для себя он будет отрабатывать новые модели игры вратаря, которые будут востребованы клубам АПЛ.

У Хайкина все впереди! Главное, что ему комфортно в Норвегии, а в клубе его ценят. Тем более, он сможет сыграть везде: в чемпионате и кубке страны, а также в еврокубках», — приводит слова Семина Sport24.