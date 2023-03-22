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    Песьяков: В РПЛ Дзюба может спокойно играть до 45 лет

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    Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков высказался по поводу хет-трика нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матче с донской командой.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    В начале марта «Локомотив» выиграл у «Ростова» со счетом 3:1. Все три гола в составе «железнодорожников» забил Дзюба.

    «На самом деле, если разбирать его голы, то второй мы подарили. А первый и третий достаточно похожие — очень хорошо пробил, достать такое трудно. Артем оказался в этих эпизодах в нужном месте и использовал свои шансы.

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    • В нашем чемпионате Дзюба будет играть до 45 лет вообще спокойно. И забивать постоянно.

    Опять же его габариты, техника, уровень — со всем этим он может спокойно играть и забивать в РПЛ еще долго», — сказал Песьяков «Известиям».

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