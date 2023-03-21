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    Гендиректор «Спартака»: Мешков искренне извинился перед нами. Это тронуло

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    Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о встрече с руководством судейского корпуса.

    Виталий Мешков
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    Виталий Мешков

    «Разговор был дружелюбным и без негативного окраса. Вопрос про Пруцева и Мартинса задал Мешков, Абаскаль ответил, что для него это больше "продолжить игру".

    Претензий от Абаскаля не было, была просьба обратить внимание на ряд моментов. И мы специально не стремились разбирать конкретные эпизоды последних игр.

  • Тренерский штаб «Спартака» встречался с руководством судейского корпуса
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    • Тем не менее Мешков сам извинился и сделал это очень искренне — тронуло», — приводит слова Мележикова журналист Иван Карпов.

    «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.

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