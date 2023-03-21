Гендиректор «Спартака»: Мешков искренне извинился перед нами. Это тронуло

Генеральный директор московского «Спартака»рассказал о встрече с руководством судейского корпуса.

«Разговор был дружелюбным и без негативного окраса. Вопрос про Пруцева и Мартинса задал Мешков, Абаскаль ответил, что для него это больше "продолжить игру".

Претензий от Абаскаля не было, была просьба обратить внимание на ряд моментов. И мы специально не стремились разбирать конкретные эпизоды последних игр.

Тем не менее Мешков сам извинился и сделал это очень искренне — тронуло», — приводит слова Мележикова журналист Иван Карпов.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.