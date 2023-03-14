Гаджиев заявил, что сборная России должна принять участие в Кубке Азии

Президент махачкалинскоговысказал мнение о возможном участии сборной России в в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии.

«С нами не хотят играть в Европе, поэтому нельзя игнорировать турнир в Азии и считать его ниже своего уровня. Надо реально оценивать свои возможности. Понятное дело, что игры в Европе престижнее, но мы в последних играх системно больше проигрывали, чем выигрывали.

Мы говорим, что в Азии не умеют играть в футбол, а у них, между прочим, игра развивается. Например, такие страны, как Ирак и Иран, имеют очень много хороших игроков.

Азиатские команды участвовали на чемпионатах мира, а Саудовская Аравия выиграла у чемпионов мира. Поэтому сборная должна в обязательном порядке жить и играть. В данной ситуации она должна играть с теми, с кем может играть.

Ситуация, которая продолжается уже более года, неизвестно когда закончится. Но наша федерация, сборная и клубные команды не нарушали никакие правила УЕФА.

Их отстранение произошло по политическим мотивам — и никто не знает, когда это закончится. А российская сборная должна играть. Надо двигаться вперёд и играть с теми, с кем есть возможность. Стараться выигрывать каждую игру и играть изо всех сил независимо от того, кто соперник.

Не надо их подразделять на сильный и слабый. Такие игры тоже практика», — сказал Гаджиев Чемпионату.

Напомним, что в 2022 году сборную России отстранили от участие в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.