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    Валерий КарпинПоворот на Восток? Сборную России пригласили на турнир в Азии
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    Гаджиев заявил, что сборная России должна принять участие в Кубке Азии

    Футбол Сборная России Футбол России Кубок Азии
    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказал мнение о возможном участии сборной России в в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии.

    Гаджи Гаджиев
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    Гаджи Гаджиев

    «С нами не хотят играть в Европе, поэтому нельзя игнорировать турнир в Азии и считать его ниже своего уровня. Надо реально оценивать свои возможности. Понятное дело, что игры в Европе престижнее, но мы в последних играх системно больше проигрывали, чем выигрывали.

    Мы говорим, что в Азии не умеют играть в футбол, а у них, между прочим, игра развивается. Например, такие страны, как Ирак и Иран, имеют очень много хороших игроков.

    Азиатские команды участвовали на чемпионатах мира, а Саудовская Аравия выиграла у чемпионов мира. Поэтому сборная должна в обязательном порядке жить и играть. В данной ситуации она должна играть с теми, с кем может играть.

    Ситуация, которая продолжается уже более года, неизвестно когда закончится. Но наша федерация, сборная и клубные команды не нарушали никакие правила УЕФА.

    Их отстранение произошло по политическим мотивам — и никто не знает, когда это закончится. А российская сборная должна играть. Надо двигаться вперёд и играть с теми, с кем есть возможность. Стараться выигрывать каждую игру и играть изо всех сил независимо от того, кто соперник.

    Не надо их подразделять на сильный и слабый. Такие игры тоже практика», — сказал Гаджиев Чемпионату.

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