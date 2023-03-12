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    «Фиорентина» справилась с «Кремонезе», «Верона» и «Монца» поделили очки

    «Кремонезе» — «Фиорентина»: счет 0:2, обзор голов

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    «Фиорентина» на выезде уверенно разобралась с «Кремонезе» (2:0) в матче 26-го тура чемпионата Италии.

    «Фиорентина»
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    «Фиорентина»

    Победу «фиалкам» принесли точные удары Роландо Мандрагоры и Артура Кабрала.

    Футбол. Италия. Серия А
    Кремонезе — Фиорентина 0:2
    Голы: 0:1 Роландо Мандрагора (27'), 0:2 Артур Кабрал (50') Кремонезе: Марко Карнесекки, Алекс Феррари, Маттео Бьянкетти, Хоан Васкес, Леонардо Серникола (Давид Окереке, 54'), Шарль Пикель (Паоло Гильоне, 78'), Марко Бенасси, Эмануэле Валери, Пабло Гальдамес (Суалихо Мейте, 78'), Сирил Дессерт (Кристиан Буонаюто, 60'), Франк Тсаджут (Даниэль Чофани, 60') Фиорентина: Антонин Барак, Артур Кабрал (Лука Йович, 67'), Жонатан Иконе (Николас Гонсалес, 68'), Роландо Мандрагора (Альфред Дункан, 84'), Софьян Амрабат, Риккардо Сапонара (Йосип Брекало, 46'), Кристиано Бираги, Лукас Мартинес, Никола Миленкович, Додо (Лоренцо Венути, 77'), Сальваторе Сиригу Предупреждения: Алекс Феррари (51'), Роландо Мандрагора (55'), Йосип Брекало (61')

    Таким образом, «Фиорентина» набрала 34 очка и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «Кремонезе» (12 пунктов) — последний.

    Календарь и таблица Серии А

    В параллельной игре «Верона» и «Монца» не смогли выявить сильнейшего, сыграв вничью 1:1.

    В составе «Вероны» голом отметился Симоне Верди, а за «Монцу» отличился Стефано Сенси.

    Футбол. Италия. Серия А
    Верона — Монца 1:1
    Голы: 1:0 Симоне Верди (51'), 1:1 Стефано Сенси (55') Верона: Лоренцо Монтипо, Павел Давидович, Джанджакомо Маньяни (Хуан Давид Кабаль Мурильо, 46'), Диего Коппола, Давиде Фараони (Фабио Депаоли, 62'), Адриен Тамез, Ондрей Дуда, Дарко Лазович, Яя Каллон (Josh Doig, 46'), Симоне Верди (Мигел Велозу, 76'), Адольфо Гайч (Милан Дюрич, 68') Монца: Андреа Петанья, Джанлука Капрари (Маттиа Валоти, 82'), Патрик Чиурриа, Карлос Аугусто, Стефано Сенси (Андреа Кольпани, 75'), Маттео Пессина, Самуэле Биринделли (Хосе Мачин, 46'), Лука Кальдирола, Роб Холдинг, Армандо Иццо, Микеле Ди Грегорио Предупреждения: Диего Коппола (57'), Ондрей Дуда (63')

    По итогам этого противостояния команды имеют следующие позиции: «Монца» (33 очка) — двенадцатая, «Верона» (19 пунктов) — восемнадцатая.

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