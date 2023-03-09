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    «Унион» и «Юнион» сыграли в результативную ничью

    «Унион» — «Юнион Сент-Жиллуа»: счет 3:3, обзор голов

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    Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Унионом» и «Юнионом Сент-Жиллуа» завершился результативной ничьей 3:3.

    «Унион» Берлин
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    «Унион» Берлин

    Бельгийцы постоянно выходили вперед, но немецкий коллектив постоянно сравнивал результат. На голы Виктора Бонифаце (дважды) и Йорбе Вертессена хозяева ответили точными ударами Йосипа Юрановича, Робина Кнохе и Свена Михеля.

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
    Унион — Юнион 3:3
    Голы: 0:1 Виктор Бонифас (28'), 1:1 Йосип Юранович (42'), 1:2 Йорбе Вертессен (58'), 2:2 Робин Кнохе (69'), 2:3 Виктор Бонифас (72'), 3:3 Свен Михель (89') Унион: Фредерик Реннов, Данило Дуки, Робин Кнохе, Диогу Лейте, Кристофер Триммель (Нико Гисельман, 77'), Мортен Торсби (Джейми Левелинг, 77'), Рани Хедира, Яник Хаберер (Аисса Лайдуни, 63'), Йосип Юранович, Шеральдо Бекер (Свен Михель, 77'), Кевин Бехренс (Теозон-Жордан Сибачо, 63') Юнион: Йорбе Вертессен (Саймон Адингра, 80'), Виктор Бонифас (Густаф Нильссон, 86'), Лазар Амани (Кэмерон Пуэртас, 86'), Лоик Лапуссен, Сенне Линен, Уссама Эль-Аззузи, Сибе ван дер Хейден, Исмаэль Кандусс, Кристиан Бёрджесс, Барт Ниувкоп, Антони Морис Предупреждения: Йорбе Вертессен (20'), Сенне Линен (53'), Кристиан Бёрджесс (68'), Робин Кнохе (75'), Нико Гисельман (85')

    Таким образом, все решится через неделю, 16 марта, в Бельгии.

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