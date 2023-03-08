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    Орлов назвал лучшего нападающего РПЛ

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    Известный комментатор Геннадий Орлов признался, что его не удивила игра Артема Дзюбы в первых матчах за «Локомотив».

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    В 18-м туре РПЛ Дзюба стал автором хет-трика в ворота «Ростова» (3:1).

    «Я был уверен, что Дзюба поможет "Локомотиву". Уверен и сейчас. На уровне российского футбола Дзюба все равно будет лучшим.

    У нас сейчас нет больше такого нападающего, как Артем — с голевым чутьем, техникой, игрой головой и умением забить. Среди российских нападающих Дзюбе нет равных.

    Что-то говорят про Соболева, но он пока даже не может попасть в основной состав "Спартака". Дай бог, чтобы Александр к 30 годам набрал те навыки, которые есть у Артема.

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    • Повторюсь, Дзюба поможет "Локомотиву". Но на европейском уровне он не может быть таким ярким голеадором, как в России», — приводит слова Орлова Sport24.

    Напомним, контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона.

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