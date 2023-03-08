Черчесов: Дзюба продолжает писать уникальную историю

Главный тренер «Ференцвароша»признался, что его не удивила классная играв первых матчах за «Локомотив».

«Думаю, что хет-трик в ворота "Ростова" оказался сюрпризом и для него самого (смеется).

Ну а если серьезно, то не вижу ничего неожиданного в том, что Артем сейчас хорошо себя проявляет.

Не знаю, почему у него не сложилось в Турции, но не сомневался — и не сомневаюсь — в футбольных качествах Дзюбы. Это классный форвард, который заслуженно продолжает писать свою уникальную историю в чемпионате России. После матча "Локо" с дончанами отправил нападающему поздравительное сообщение — он ответил.

У национальной команды есть главный тренер, ему решать, кого и когда вызывать, а кого не стоит. Не спорю, что журналисты и болельщики имеют полное право рассуждать на эту тему, но я не стану», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Напомним, контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона.