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    Черчесов: Дзюба продолжает писать уникальную историю

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    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов признался, что его не удивила классная игра Артема Дзюбы в первых матчах за «Локомотив».

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Думаю, что хет-трик в ворота "Ростова" оказался сюрпризом и для него самого (смеется).

    Ну а если серьезно, то не вижу ничего неожиданного в том, что Артем сейчас хорошо себя проявляет.

    Не знаю, почему у него не сложилось в Турции, но не сомневался — и не сомневаюсь — в футбольных качествах Дзюбы. Это классный форвард, который заслуженно продолжает писать свою уникальную историю в чемпионате России. После матча "Локо" с дончанами отправил нападающему поздравительное сообщение — он ответил.

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    • У национальной команды есть главный тренер, ему решать, кого и когда вызывать, а кого не стоит. Не спорю, что журналисты и болельщики имеют полное право рассуждать на эту тему, но я не стану», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона.

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