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    Слуцкий рассказал, почему Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России

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    Известный тренер Леонид Слуцкий рассказал, почему нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не получил вызов в сборную России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    За несколько дней того, как главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал расширенный состав сборной, Дзюба забил три гола в игре 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1).

    «Сейчас сложная ситуация со сборной, с каждым матчем и рейтингами. Наверное, тему сборной мы не можем обсуждать в привычном формате, который был всегда, что в команде должны играть сильнейшие футболисты.

    Если тренер сказал, что на матчи, которые играют сейчас, он будет привлекать игроков, у которых нет большого количества матчей за сборную, на которых он хочет посмотреть, то это его право.

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    • Стоит посмотреть на новых футболистов, на ближайший резерв сборной. Взглянуть на тех, кто, возможно, будет играть в ней через какой-то промежуток времени. Мы не знаем, когда нас вернут.

    Конечно, у Дзюбы есть мотивация играть за сборную, он хочет забить мяч, который выведет его на чистое первое место в гонке бомбардиров.

    Не может рассматриваться для сборной России матч с Узбекистаном и так далее. Планки и оценки все сохранились. Когда мы считали Таджикистан, Узбекистан, Ирак и Иран серьезным соперником? Всегда просили подавать Францию, Бельгию. Думаю, у болельщиков осталось похожее настроение.

    Если сборная проигрывает — это всегда плохо, любому сопернику, но если обыграет Таджикистан или Узбекистан, то это не будет фурором.

    Спортивного фона нет, очень сложно, когда не знаешь, к чему готовишься. На сборах ты готовишься к сезону, а здесь не понимаешь, будет ли следующая игра. Критериев оценки нет, и каждая имеет право на существование. В данном случае нам остаётся довериться выбору Валерия Карпина», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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