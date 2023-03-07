Слуцкий рассказал, почему Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России

Известный тренеррассказал, почему нападающий «Локомотива»не получил вызов в сборнуюна товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

За несколько дней того, как главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал расширенный состав сборной, Дзюба забил три гола в игре 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1).

«Сейчас сложная ситуация со сборной, с каждым матчем и рейтингами. Наверное, тему сборной мы не можем обсуждать в привычном формате, который был всегда, что в команде должны играть сильнейшие футболисты.

Если тренер сказал, что на матчи, которые играют сейчас, он будет привлекать игроков, у которых нет большого количества матчей за сборную, на которых он хочет посмотреть, то это его право.

Стоит посмотреть на новых футболистов, на ближайший резерв сборной. Взглянуть на тех, кто, возможно, будет играть в ней через какой-то промежуток времени. Мы не знаем, когда нас вернут.

Конечно, у Дзюбы есть мотивация играть за сборную, он хочет забить мяч, который выведет его на чистое первое место в гонке бомбардиров.

Не может рассматриваться для сборной России матч с Узбекистаном и так далее. Планки и оценки все сохранились. Когда мы считали Таджикистан, Узбекистан, Ирак и Иран серьезным соперником? Всегда просили подавать Францию, Бельгию. Думаю, у болельщиков осталось похожее настроение.

Если сборная проигрывает — это всегда плохо, любому сопернику, но если обыграет Таджикистан или Узбекистан, то это не будет фурором.

Спортивного фона нет, очень сложно, когда не знаешь, к чему готовишься. На сборах ты готовишься к сезону, а здесь не понимаешь, будет ли следующая игра. Критериев оценки нет, и каждая имеет право на существование. В данном случае нам остаётся довериться выбору Валерия Карпина», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».