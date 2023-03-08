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    Экс-игрок «МЮ» может возглавить «Вест Хэм»

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    Главный тренер «Мидлсбро» Майкл Кэррик может занять аналогичный пост в «Вест Хэме».

    Майкл Кэррик
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    Майкл Кэррик

    По информации авторитетного издания The Times, назначение Кэррика будет приоритетным вариантом для руководства лондонского клуба в случае увольнения Дэвида Мойеса.

    «Вест Хэм» занимает 16-е место в таблице АПЛ после 25 туров.

    Между тем, «Мидлсбро» Кэррика находится на третьей строчке в Чемпионшипе. В конце октября, когда команду возглавил бывший игрок «Манчестер Юнайтед», она была на 19-й позиции.

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