Экс-игрок «МЮ» может возглавить «Вест Хэм»

Главный тренер «Мидлсбро»может занять аналогичный пост в

По информации авторитетного издания The Times, назначение Кэррика будет приоритетным вариантом для руководства лондонского клуба в случае увольнения Дэвида Мойеса.

«Вест Хэм» занимает 16-е место в таблице АПЛ после 25 туров.

Между тем, «Мидлсбро» Кэррика находится на третьей строчке в Чемпионшипе. В конце октября, когда команду возглавил бывший игрок «Манчестер Юнайтед», она была на 19-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Челси» может расстаться как минимум с 10 игроками.