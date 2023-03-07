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    «Челси» может расстаться как минимум с 10 игроками

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    Более десяти игроков могут покинуть «Челси» после завершения текущего сезона, утверждают британские СМИ.

    Кай Хавертц
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    Кай Хавертц

    По информации The Telegraph, лондонский клуб точно расстанется с нападающим Пьером-Эриком Обамеянгом, который ранее был исключен из заявки команды на Лигу чемпионов.

    Кроме того, в «Челси» рассматривают вариант с продажей Хакима Зиеша, Кристиана Пулишича, Кая Хавертца, Эдуара Менди, Мэйсона Маунта, Матео Ковачича, Рубена Лофтус-Чика, Конора Галлахера и Трево Чалобы.

    Денис Закария, который выступает за «Челси» на правах аренды, скорее всего, тоже покинет команду.

    В «Челси» также надеются, что «Интер» согласится выкупить Ромелу Лукаку. В этом сезоне бельгийский нападающий играет за миланский клуб на правах аренды.

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    • Напомним, ранее сообщалось, что Лофтус-Чика хочет приобрести «Милан».

    «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ после 25 туров.

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