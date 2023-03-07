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    Билич уволен с поста главного тренера «Уотфорда»

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Уотфорд
    Тренер Славен Билич снят с должности наставника «Уотфорда».

    Славен Билич
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    Славен Билич

    Причиной послужили последние результаты команды. В 8 матчах Чемпионшипа у «шершней» всего одна победа.

    «Мы все стремимся к успеху в этом сезоне, поэтому нужно срочно что-то новое, пока возможность выхода в АПЛ еще реальна. Поскольку январское трансферное окно закончилось, смена тренера — единственный вариант, чтобы перезарядиться на предстоящие финальные матчи», — заявил технический директор клуба Бен Манга.

    Билич возглавил «Уотфорд» в сентябре 2022 года. Таким образом, он проработал в команде меньше сезона.

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