Билич уволен с поста главного тренера «Уотфорда»

Тренерснят с должности наставника «Уотфорда».

Причиной послужили последние результаты команды. В 8 матчах Чемпионшипа у «шершней» всего одна победа.

«Мы все стремимся к успеху в этом сезоне, поэтому нужно срочно что-то новое, пока возможность выхода в АПЛ еще реальна. Поскольку январское трансферное окно закончилось, смена тренера — единственный вариант, чтобы перезарядиться на предстоящие финальные матчи», — заявил технический директор клуба Бен Манга.

Билич возглавил «Уотфорд» в сентябре 2022 года. Таким образом, он проработал в команде меньше сезона.