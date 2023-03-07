начнут матч в 20:45 в 1/8 финала Лиги конференций, 07.03.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лацио» — «АЗ Алкмар». Коэффициент ставки — 3.04 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «АЗ Алкмар»).

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