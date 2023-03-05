«Специя» — «Верона»: счет 0:0, обзор матча

В матче 25-го тура итальянской Серии Ане смогли выявить сильнейшего.

Соперники так и не поразили ворота друг друга, расписав «сухую» мировую. Все усилия команд вырвать победу не увенчались успехом.

Футбол. Италия. Серия А Специя — Верона 0:0 Специя: Бартломей Дронговский, Кельвен Амьен-Аду, Этан Ампаду, Димитриос Николау, Аркадиуш Реца, Мехди Бурабья (Виктор Коваленко, 75'), Олбин Экдаль, Кевин Агудело (Эльдор Шомуродов, 75'), Даньеле Верде (Шимон Журовский, 64'), M'bala Nzola, Эммануэль Гьяси Верона: Адольфо Гайч (Кевин Ласанья, 78'), Дарко Лазович (Симоне Верди, 77'), Сириль Нгонж (Яя Каллон, 9'), Адриен Тамез, Диего Коппола, Ондрей Дуда (Оливер Абильгор, 56'), Фабио Депаоли, Джанджакомо Маньяни, Исак Хин, Давиде Фараони (Филиппо Терраччано, 78'), Симоне Перилли Удаление: Федерико Маркетти (82')

После этой игры «Специя» имеет в своем активе 21 очко и занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А. У «Вероны» 18 пунктов и 18-я позиция.