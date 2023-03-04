Полузащитник «Лиона» Ауар может продолжить карьеру в «Наполи»

Полузащитникоминтересуются ряд европейских клубов. Об этом сообщает Footmercato.

Стало известно, что к футболисту присматриваются итальянские клубы — «Наполи» и «Рома», а также «Бетис» и «Айнтрахт». Сам футболист еще не дал согласия на переход в один из клубов.

Ауар намерен посмотреть, каких результатов добьётся каждый из претендентов на него по окончании сезона, после чего примет решение о своём будущем.

Действующее соглашение полузащитника с «Лионом» заканчивается летом 2023 года. В нынешнем сезоне Ауар провел 10 матчей, забил гол и сделал голевую передачу.