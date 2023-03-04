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    Полузащитник «Лиона» Ауар может продолжить карьеру в «Наполи»

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    Полузащитником «Лиона» Уссемом Ауаром интересуются ряд европейских клубов. Об этом сообщает Footmercato.

    Уссем Ауар
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    Уссем Ауар

    Стало известно, что к футболисту присматриваются итальянские клубы — «Наполи» и «Рома», а также «Бетис» и «Айнтрахт». Сам футболист еще не дал согласия на переход в один из клубов.

    Ауар намерен посмотреть, каких результатов добьётся каждый из претендентов на него по окончании сезона, после чего примет решение о своём будущем.

    Действующее соглашение полузащитника с «Лионом» заканчивается летом 2023 года. В нынешнем сезоне Ауар провел 10 матчей, забил гол и сделал голевую передачу.

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