ПСЖ закрепился на троне

Главная битва, а возможно и всего чемпионата. У «Марселя» была возможность вернуть интригу в битве за золото и титул чемпиона Франции. Но «провансальцы» не смогли выиграть в ключевой битве всего сезона.

Изменения в турнирной таблице

Тур «Парижа». Остальные преследователи главного претендента на золото французской Лиги 1 оступились. Практически все команды остались на своих местах. Изменения коснулись лишь шести клубов.

Итак, первые перестановки коснулись седьмого места. На эту строчку поднялась «Ницца» после крупной победы над «Монако» (3:0). Ниже опустился «Лорьян», который расположился на восьмой позиции.

Календарь и таблица Лиги 1

Во-вторых, новые лица можно заметить в зоне вылета. Вниз по таблице опустились «Брест» (18 место) и «Труа» (19 место). Подтянулись ввверх «Аяччо» (17 место), а «Осер» (16 место) и вовсе покинул группу аутсайдеров.

Битва тура

«Марсель» принимал на своём поле лидера Лиги 1 — «Париж». Соперников разделяли всего пять очков. У «олимпийцев» была прекрасная возможность обострить борьбу за титул чемпиона. Для этого нужно было обыграть «парижан» на домашней арене.

Но получился противоположный результат. ПСЖ не дал в себе усомниться. Дублем отметился Килиан Мбаппе. Французский форвард отличился на 25-й и 55-й минутах. Плюс ещё один на счету чемпиона мира Лионеля Месси. Аргентинец забил гол на 29-й минуте.

Таким образом ПСЖ набрал 60 очков и это после 25 проведённых встреч. «Марсель» в свою очередь, на второй строчке остался. У «провансальцев» — 52 балла в активе.

Битва за серебро

Если о лидерстве ПСЖ теперь нет сомнения, то сражение за второе место только начинает разворачиваться. Упустили своего шанса сместить «Марсель» со второго места два клуба. Не свершилось.

На третьей строчке «Монако». «Монегаски» в 25 туре французского чемпионата потерпели обидное поражение от «Ниццы», которая набрала ход (0:3). У «Марселя» сейчас 50 набранных очков.

«Марсель» globallookpress.com

Столько же баллов у «Ланса», как и у «Марселя». На выезде «кроваво-золотые» сыграли вничью с «Монпелье» (1:1). Итог — четвёртое место.

Топ-4 чемпионата Франции далеко ушли в отрыв и скорее всего будут только увеличивать своё преимущество над остальными конкурентами.

Зона вылет

«Осер» покинул зону вылета Лиги 1. Команда сейчас на 16 месте и в активе коллектива 21 очко. В минувшем туре клуб переиграл в гостях «Лорьян» (1:0).

Место «Осера» в опасной черте занял «Труа», который проиграл «Аяччо» (1:2). В зоне вылета также команда «Брест» и безнадежный «Анже».

Тур № 26

Матчи следующего игрового дня пройдуи с 3 по 5 марта.

В субботу, 4 марта ПСЖ примет на своём поле «Нант». У конкурентов «парижан» будут следующие противостояния: «Ланс» дома сыграет с «Лиллем». «Монако» поедет в гости к «Монако».

Все прогнозы на Лигу 1

А завершит программу 26 тура битва «Марселя» против «Ренна». Встреча для «олимпийцев» пройдёт на выезде. Этот поединок запланирован на воскресенье, 5 марта.