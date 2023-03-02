Рахманович высказал об уровне российской Премьер-лиги

Полузащитникоценил уровень игры в российской Премьер-лиге, сравнив РПЛ с чемпионатом Турции.

«Уровень РПЛ упал из-за ситуации в мире? Да-да, мне говорили. Политическая ситуация вынудила многих уехать из чемпионата России. А мне тут нравится. Хотя, на мой взгляд, в Турции чуть труднее.

Темп игры там повыше, подинамичнее. В первую очередь, думаю, дело в большом количестве иностранцев. А уровень РПЛ в последние годы упал.

Возможно, причина в том, что в России слишком много своих игроков. Точнее, им здесь слишком комфортно», — приводит слова Амара Рахмановича Sport24.

В нынешнем сезоне футболист сыграл 8 матчей за «Крылья» и забил один гол. В чемпионате Турции Рахманович выступал за «Каньяспор».