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    Рахманович высказал об уровне российской Премьер-лиги

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    Полузащитник «Крылья Советов» Амар Рахманович оценил уровень игры в российской Премьер-лиге, сравнив РПЛ с чемпионатом Турции.

    Амар Рахманович
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    Амар Рахманович

    «Уровень РПЛ упал из-за ситуации в мире? Да-да, мне говорили. Политическая ситуация вынудила многих уехать из чемпионата России. А мне тут нравится. Хотя, на мой взгляд, в Турции чуть труднее.

    Темп игры там повыше, подинамичнее. В первую очередь, думаю, дело в большом количестве иностранцев. А уровень РПЛ в последние годы упал.

    Возможно, причина в том, что в России слишком много своих игроков. Точнее, им здесь слишком комфортно», — приводит слова Амара Рахмановича Sport24.

    В нынешнем сезоне футболист сыграл 8 матчей за «Крылья» и забил один гол. В чемпионате Турции Рахманович выступал за «Каньяспор».

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