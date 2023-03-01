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    Отец Захаряна отреагировал на информацию о том, что он не отпустил сына в «Галатасарай»

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    Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, отреагировал на информацию о том, что он не позволил сыну перейти в «Галатасарай».

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    Ранее сообщалось, что трансфер Захаряна из «Динамо» в «Галатасарай» сорвался из-за позиции отца 19-летнего футболиста.

    «Очередная ложь! Пусть что хотят, то и пишут. Еще раз повторю: мы с Арсеном рассматриваем только варианты с переходом в Европу», — приводит слова Норайра Захаряна Sport24.

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    • Ранее Захарян лично подтвердил, что не рассматривает вариант перехода в «Галатасарай».

    Захарян провел в текущем чемпионате России 16 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.

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