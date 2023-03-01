Отец Захаряна отреагировал на информацию о том, что он не отпустил сына в «Галатасарай»

, отец полузащитника «Динамо», отреагировал на информацию о том, что он не позволил сыну перейти в

Ранее сообщалось, что трансфер Захаряна из «Динамо» в «Галатасарай» сорвался из-за позиции отца 19-летнего футболиста.

«Очередная ложь! Пусть что хотят, то и пишут. Еще раз повторю: мы с Арсеном рассматриваем только варианты с переходом в Европу», — приводит слова Норайра Захаряна Sport24.

Ранее Захарян лично подтвердил, что не рассматривает вариант перехода в «Галатасарай».

Захарян провел в текущем чемпионате России 16 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.