Отец Захаряна отреагировал на информацию о том, что он не отпустил сына в «Галатасарай»

Арсен Захарян Фото: globallookpress.com
Ранее сообщалось, что трансфер Захаряна из «Динамо» в «Галатасарай» сорвался из-за позиции отца 19-летнего футболиста.
«Очередная ложь! Пусть что хотят, то и пишут. Еще раз повторю: мы с Арсеном рассматриваем только варианты с переходом в Европу», — приводит слова Норайра Захаряна Sport24.
Ранее Захарян лично подтвердил, что не рассматривает вариант перехода в «Галатасарай».
Захарян провел в текущем чемпионате России 16 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.