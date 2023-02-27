«Спартак» — «Локомотив»: счет матча 4:2, обзор голов

Счет в матче на 15-й минуте открыли красно-белые. Зобнин накрыл Баринова на выходе из обороны, далее отыграл на Промеса, тот продолжил в центр штрафной на Игнатова — и Михаил исполнил роскошный обводящий удар под дальнюю штангу.
Спустя две минуты «Локо» отыгрался. Тикнизян с левого фланга совершил кросс на ближний угол вратарской, где Антон Миранчук, классно сыграв на опережение, технично в касание отправил мяч в ворота.
На 56-й минуте «Спартак» вновь вышел вперед. Игнатов у лицевой на грани фола отобрал мяч у Тикнизяна, после чего отпасовал в центр штрафной, откуда Роман Зобнин низом пробил в дальний угол ворот.
На 81-й минуте хозяева упросили преимущество. Промес от левого края штрафной исполнил обводящий удар в направлении дальнего угла ворот, Лантратов в эффектном прыжке отразил мяч, но прямо на набегающего Мартинса, который в касание добил в цель.
Спустя две минуты «Локо» вновь отыграл один мяч. Миранчук нашёл свободный коридор к радиусу спартаковской штрафной и классно пробил впритирку с дальней штангой.
В добавленное время в ворота гостей был назначен пенальти — Промес разыграл стеночку с партнёром, подхватил мяч, устремился к воротам, Смольников пошёл в подкат, но снёс Квинси.
Промес с 11-метровой отметки пробил в левый от себя угол ворот, но Лантратов в прыжке добрался до мяча и спас ворота.
Но спустя пару минут ещё один пенальти был назначен в ворота железнодорожников. Пруцев слева прострелил в штрафную, Конти в подкате проехал мяч, но подыграл рукой.
Промес решил исполнить паненку, а Лантратов не стал прыгать в какой-либо угол. Голкипер «Локо» легко забрал мяч в руки — но ещё до удара выпрыгнул за линию ворот.
Перебивая, Промес исправился, пробив с «точки» сильно в угол ворот. Лантратов угадал направление, но до мяча не дотянулся.
В первом матче «Спартак» победил со счетом 1:0. Красно-белые вышли в полуфинал пути РПЛ, «Локомотив» опустился в четвертьфинал пути регионов.
Следующие соперники команд станут известны по итогам жеребьевки 2 марта.