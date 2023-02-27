«Спартак» — «Локомотив»: счет матча 4:2, обзор голов

Московскийодержал домашнюю победу над столичным(4:2) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Счет в матче на 15-й минуте открыли красно-белые. Зобнин накрыл Баринова на выходе из обороны, далее отыграл на Промеса, тот продолжил в центр штрафной на Игнатова — и Михаил исполнил роскошный обводящий удар под дальнюю штангу.

Спустя две минуты «Локо» отыгрался. Тикнизян с левого фланга совершил кросс на ближний угол вратарской, где Антон Миранчук, классно сыграв на опережение, технично в касание отправил мяч в ворота.

На 56-й минуте «Спартак» вновь вышел вперед. Игнатов у лицевой на грани фола отобрал мяч у Тикнизяна, после чего отпасовал в центр штрафной, откуда Роман Зобнин низом пробил в дальний угол ворот.

На 81-й минуте хозяева упросили преимущество. Промес от левого края штрафной исполнил обводящий удар в направлении дальнего угла ворот, Лантратов в эффектном прыжке отразил мяч, но прямо на набегающего Мартинса, который в касание добил в цель.

Спустя две минуты «Локо» вновь отыграл один мяч. Миранчук нашёл свободный коридор к радиусу спартаковской штрафной и классно пробил впритирку с дальней штангой.

В добавленное время в ворота гостей был назначен пенальти — Промес разыграл стеночку с партнёром, подхватил мяч, устремился к воротам, Смольников пошёл в подкат, но снёс Квинси.

Промес с 11-метровой отметки пробил в левый от себя угол ворот, но Лантратов в прыжке добрался до мяча и спас ворота.

Но спустя пару минут ещё один пенальти был назначен в ворота железнодорожников. Пруцев слева прострелил в штрафную, Конти в подкате проехал мяч, но подыграл рукой.

Промес решил исполнить паненку, а Лантратов не стал прыгать в какой-либо угол. Голкипер «Локо» легко забрал мяч в руки — но ещё до удара выпрыгнул за линию ворот.

Перебивая, Промес исправился, пробив с «точки» сильно в угол ворот. Лантратов угадал направление, но до мяча не дотянулся.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Спартак — Локомотив 4:2 Голы: 1:0 Михаил Игнатов (15'), 1:1 Антон Миранчук (17'), 2:1 Роман Зобнин (56'), 3:1 Кристофер Мартинс Перейра (81'), 3:2 Антон Миранчук (83') Спартак: Никита Чернов, Даниил Денисов (Tavares T., 87'), Георгий Джикия, Михаил Игнатов (Кристофер Мартинс Перейра, 73'), Даниил Хлусевич (Леон Классен, '), Руслан Литвинов (Balde K., 87'), Александр Максименко, Квинси Промес, Данил Пруцев, Антон Зиньковский (Павел Мелёшин, 46'), Роман Зобнин Локомотив: Дмитрий Баринов, Dzyuba A., Херман Конти, Максим Глушенков (Франсуа Камано, 60'), Артём Карпукас (Даниил Куликов, 77'), Илья Лантратов, Станислав Магкеев (Иван Кузьмичёв, 85'), Антон Миранчук, Сергей Пиняев (Иван Игнатьев, 77'), Игорь Смольников, Наир Тикнизян Предупреждения: Максим Глушенков (18'), Даниил Хлусевич (41'), Антон Зиньковский (44'), Дмитрий Баринов (62'), Михаил Игнатов (70'), Наир Тикнизян (75')

В первом матче «Спартак» победил со счетом 1:0. Красно-белые вышли в полуфинал пути РПЛ, «Локомотив» опустился в четвертьфинал пути регионов.

Следующие соперники команд станут известны по итогам жеребьевки 2 марта.