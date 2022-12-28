ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскийНеожиданный вывод. «Барселоне» будет лучше без Левандовского
  • 23:20
    • Мората может перейти в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды
  • 23:04
    • Беллингем хочет перейти в мадридский «Реал»
  • 22:11
    • Хет-трик Голдобина помог «Металлургу» переиграть «Ак Барс»
  • 21:55
    • Дубль Окулова принес ЦСКА победу в армейском дерби со СКА
  • 21:44
    • «Локомотив» одолел «Куньлунь» в гостях
    Все новости спорта

    Эриксен оценил игру форварда «Манчестер Юнайтед» Рашфорда

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен поделился мнение об игре нападающего команды Маркуса Рашфорда.

    Маркус Рашфорд и Кристиан Эриксен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркус Рашфорд и Кристиан Эриксен

    «Маркус Рашфорд играл очень хорошо, и, к счастью, я ещё ни разу не присутствовал на поле в те дни, когда он показывал плохую игру.

    Я хочу помочь ему продолжать играть в том же духе, он выглядит нацеленным на ворота и уверенным, и вы можете почувствовать это, когда он идёт вперёд.

    Вы чувствуете это на стадионе, и вы чувствуете это, находясь рядом с ним, и это приятно. Я надеюсь, что он продолжит в том же духе.

    Вы можете видеть, что он вернулся довольно уверенным. Я, конечно, не видел так много его игр за сборную Англии, но он вернулся в хорошей форме, и, к счастью, он привнёс это в "Юнайтед", — приводит слова Эриксена Manchester Evening News.

    Напомним, что Маркус Рашфорд отличился голом в матче АПЛ с "Ноттингем Форест" (3:0).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» учинит разгром «Лидсу»
  • «Лидс» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.73
    •
  • Парижане разгромят аутсайдера
  • ПСЖ — «Страсбург». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Оступится ли «Порту» на «Аруке»?
  • «Порту» — «Арука». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.21
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч ПСЖ — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Порту — Арука
  • Футбол
  • Завтра в 00:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 21:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Брест — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Вавринка — Бублик
  • Теннис
  • Послезавтра в 12:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Пегула — Квитова
  • Теннис
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Тиафо — Махач
  • Теннис
  • Послезавтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры