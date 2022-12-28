Эриксен оценил игру форварда «Манчестер Юнайтед» Рашфорда

Полузащитникподелился мнение об игре нападающего команды

«Маркус Рашфорд играл очень хорошо, и, к счастью, я ещё ни разу не присутствовал на поле в те дни, когда он показывал плохую игру.

Я хочу помочь ему продолжать играть в том же духе, он выглядит нацеленным на ворота и уверенным, и вы можете почувствовать это, когда он идёт вперёд.

Вы чувствуете это на стадионе, и вы чувствуете это, находясь рядом с ним, и это приятно. Я надеюсь, что он продолжит в том же духе.

Вы можете видеть, что он вернулся довольно уверенным. Я, конечно, не видел так много его игр за сборную Англии, но он вернулся в хорошей форме, и, к счастью, он привнёс это в "Юнайтед", — приводит слова Эриксена Manchester Evening News.

Напомним, что Маркус Рашфорд отличился голом в матче АПЛ с "Ноттингем Форест" (3:0).