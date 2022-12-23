Робертсон: У «Ливерпуля» были позитивные моменты в матче с «Ман Сити»

Эндрю Робертсон Фото: globallookpress.com
«Были позитивные моменты, мы создавали шансы, иногда хорошо смотрелись с мячом, но были и ошибки. Это наша первая игра за долгое время, и нечасто первая игра случается против "Манчестер Сити".
Мы хотели остаться в Кубке, знаем, сколько радости он принес нам в прошлом сезоне. В конечном счете, это разочаровывает, но когда мы посмотрим на обзор матча, мы сможем сделать выводы. Это хороший матч, мы всегда повышаем нашу игру друг против друга», — приводит слова Робертсона Sky Sports.
В четвертьфинале Кубка лиги «Манчестер Сити» сыграет с «Саутгемптоном».