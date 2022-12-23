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    Робертсон: У «Ливерпуля» были позитивные моменты в матче с «Ман Сити»

    Футбол Футбол Англии Кубок Лиги Ливерпуль Манчестер Сити
    Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон подвел итоги матча 1/8 финала Кубка лиги против «Манчестер Сити» (2:3).

    Эндрю Робертсон
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    Эндрю Робертсон

    «Были позитивные моменты, мы создавали шансы, иногда хорошо смотрелись с мячом, но были и ошибки. Это наша первая игра за долгое время, и нечасто первая игра случается против "Манчестер Сити".

    Мы хотели остаться в Кубке, знаем, сколько радости он принес нам в прошлом сезоне. В конечном счете, это разочаровывает, но когда мы посмотрим на обзор матча, мы сможем сделать выводы. Это хороший матч, мы всегда повышаем нашу игру друг против друга», — приводит слова Робертсона Sky Sports.

    В четвертьфинале Кубка лиги «Манчестер Сити» сыграет с «Саутгемптоном».

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