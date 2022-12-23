Гвардиола: Когда «Ливерпуль» играет хорошо, он может уничтожить тебя

Главный тренер «Манчестер Сити»прокомментировал победу над «Ливерпулем» (3:2) в 1/8 финала Кубка английской лиги.

«После чемпионата мира и долгого перерыва обе команды играли с невероятно высоким уровнем интенсивности. "Ливерпуль" — сложный соперник, когда они играют хорошо, они могут уничтожить тебя.

Это была хорошая игра и увлекательная игра. Большой комплимент игрокам за их игру. Кевин де Брейне играл с огнем внутри себя. Сколько лет он здесь, семь или восемь? Он абсолютная легенда, и я всегда подталкиваю его к поиску этого огня», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

В четвертьфинале «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Саутгемптона».