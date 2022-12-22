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    Тен Хаг: Игроки «МЮ» голодны после паузы на ЧМ

    Футбол Манчестер Юнайтед Бернли Кубок Лиги Футбол Англии
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил результаты матча против «Бернли» (2:0) в 1/8 финала Кубка английской лиги.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Было трудно добиться прессинга, но нам это удалось, и мы должны извлечь из этого больше пользы. Нам еще есть куда совершенствоваться, но я доволен победой.

    Игроки голодны после паузы на чемпионат мира, и было здорово увидеть командный гол.

    Рэшфорд был великолепен. Он постоянно угрожал воротам соперника, играл на линии с защитниками и был опасен своим дриблингом и движением. Он очень много бегает. В конце концов, из этого получается извлечь преимущество.

    Нам еще предстоит узнать результаты жеребьевки, но мы хотим побеждать в каждой игре. Мы будем тщательно готовиться к каждому матчу», — сказал Тен Хаг в интервью Sky Sports.

    Тренер также высказался о том, когда вернутся другие его игроки, выступавшие на чемпионате мира.

    «В Аргентине все еще продолжаются празднования, так что посмотрим. Премьер-лига готова к перезапуску, и мы будем к этому готовы», — сказал он.

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