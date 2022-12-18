Бекхэм: Уровень футбола на ЧМ-2022 был невероятным

Бывший полузащитник сборной Англииоценил уровень игры на чемпионате мира в Катаре.

«Видеть, как болельщики собираются вместе, видеть этот уровень футбола — это было потрясающе.

Для меня было привилегией находиться здесь, ощущать волнение и веселье болельщиков.

Уровень футбола был невероятным.

Я всегда был сторонником участия в чемпионате мира в середине сезона, потому что знал, что игроки будут свежими, а уровень физической подготовки и энергии будет выше», — приводит слова Бекхэма MSN.

Напомним, что финальный матч чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Франции будет проходить 18 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.